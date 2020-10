pablo ruiz de fiesta.jpg

"Último momento, @pruizoficial fue bajado del #Cantando2020 por asistir ayer a una fiesta en Canning", publicó en su cuenta de Twitter Ángel de Brito, junto a unas fotos donde se lo ve a Ruiz en una fiesta con amigos.

Último momento @pruizoficial fue bajado del #Cantando2020 por asistir ayer a una fiesta en Canning.

Al principio Ruiz demostró no estar al tanto del despido, pero el domingo publicó en su Instagram un video pidiendo disculpas.

Recién hablé con Pablo Ruiz y no sabía que lo habían echado del #Cantando2020



♂️ @primiciasyacom https://t.co/plN21PraqR — Juan Pablo Godino (@juanpablogodino) October 18, 2020

"Gente, quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí, fui a una reunión, no hay que hacerlo. Fui castigado, fui bajado del Cantando, con justa razón, admito las consecuencias”, comenzó diciendo.

“No es excusa, no hay que hacerlo. Le pido disculpas a toda la producción, a toda la gente que confió en mí para entrar al Cantando. Me equivoqué, errar es humano también y pido disculpas públicamente”, añadió.

Asimismo, Ruiz, contó que va a realizarse el hisopado y seguir los protocolos correspondientes: “Mañana (hoy 19 de octubre) a las 9 de la mañana me voy a hacer el primer hisopado, voy a seguir los protocolos. Creo que a las 72 horas hay que hacerse otro para que esté todo chequeado”.

Y explicó los motivos que lo llevaron a realizar tal irresponsabilidad: “¿Quieren saber el motivo? La verdad es que no es excusa pero venía el Día de la Madre, y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco, y necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo. Pero, bueno, ese es el motivo. Voy a seguir los protocolos y ojalá pueda enmendar esto”.