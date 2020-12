Carlín, ferviente hincha de Boca, siempre hizo público su amor por el Xeneize y hasta en 1992 se grabó parte de un capítulo de Amigos son los amigos en la Bombonera, antes de un partido contra Huracán.

"Grabamos con Carlin Calvo en La Bombonera llena, antes de un partido"

Pero el momento más recordado de Carlín en la cancha de Boca se dio en un clásico ante River en 1993. El actor vibró en la popular junto a Diego Maradona. Ese día el Xeneize ganó con gol del Manteca Martínez y el Mono Navarro Montoya le atajó un penal a Hernán Díaz.

Otra ejemplo de su amor por la azul y amarilla se puede ver en un video de archivo de Difilm. En dicho registro Carlos Calvo es entrevistado tras el partido San Lorenzo vs Boca de 1991, día que Boca dio la vuelta olímpica. Carlín, ante la pregunta ¿Demostrame que no sos un fanático, este es el campeonato clausura, todavía falta con Newell's? , responde: "Yo soy hinca de Boca. ¿Cómo no voy a ser fanático? ¿Conocés a algún hincha de Boca que no sea fanático?

Carlos Calvo siguiendo el partido San Lorenzo vs Boca Juniors 1991

En otro material de archivo se lo ve ahora dentro de la cancha, demostrando que también era bueno con la pelota en los pies. En el video, que corresponde a un partido a beneficio organizado por la Asociación Argentina de Actores, Carlín desborda por la izquierda como y le pone un centro milimétrico a Diego Maradona quien define de cabeza.