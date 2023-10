Carmen Barbieri contó terribles detalles sobre los últimos días de Mariano Caprarola

"Parecían pedazos chiquitos de tiza blanca", contó la conductora en su ciclo Mañanísima sobre la sustancia que tenía el estilista en su cuerpo.

"Me mostraron unas fotos de las piedras que le sacaban del riñón a Mariano", agregó en vivo en su programa.

"Las piedras... voy a hablar porque a mí me pasó con Santiago, a él le sacaban piedras, pero no eran de ese color, porque no era calcio, no eran calcificadas", dijo Carmen Barbieri, recordando la muerte de su marido, Santiago Bal.

Y agregó: "Eran piedras marrones las que le sacaban a Santiago". Y diferenció cómo era lo que tenía Caprarola en el cuerpo: "Estas eran blancas como si yo cortara una tiza, una chiquitita, piedrita, piedrita".

"Así era, como sacarle tiza del cuerpo. Yo vi esas fotos, la manito de Caprarola con las piedras ahí: 'Me acaban de sacar esto'", aseguró la artista.

"Y él iba a sacarse las piedras porque algo le había producido esas piedras", aseguró sobre los procedimientos que se tenía que realizar Mariano después de haberse operado con Lotocki.

También habló sobre los materiales que se ponen en el cuerpo durante algunos procedimientos estéticos: "Si otro cirujano le había puesto prótesis en la cola, eso no te arruina, no te mata, es una prótesis de silicona como las que tengo yo en el pecho. Aunque se rompa, no migra, porque lo de adentro no migra".

"Si se le rompió y tuvieron que sacar eso, pero después lo que le pusiste (Aníbal Lotocki), lo mató porque hubo que sacarle piedra muy seguido", dijo, acusando al polémico cirujano.

Luego, opinó sobre las más recientes declaraciones de la mujer del médico acusado de matar a Silvina Luna, Mariano Caprarola y Rodolfo Zárate: "Ahora dicen que murió por una hemorragia, ahora lo culpan al otro lugar donde estuvo internado y al otro cirujano que lo operó".

"Mariano a cada rato se tenía que hacer una operación para sacarse lo que tenía puesto en ese cuerpo", dijo.

f768x1-34875_35002_15.jpg Mariano Caprarola tiene insuficiencia renal.

Precoz partida de un simpático personaje

El estilista Mariano Caprarola, quien integraba el ciclo "La jaula de la moda" por la señal de cable Ciudad Magazine y conocido en el ambiente mediático, falleció el 17 de agosto pasado a los 49 años.

Caprarola se encontraba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, donde había sido sometido a una cirugía programada pero, según relatos que él había hecho públicos anteriormente, sufría distintos trastornos de salud que identificaba como surgidos posteriormente a una intervención estética en 2010 con el doctor Anibal Lotocki, el mismo que operó a Silvina Luna, quien actualmente se encuentra en terapia intensiva por supuestos efectos derivados de la mala praxis del cirujano.

Según el periodista especializado en espectáculos, Ángel De Brito, Caprarola se encontraba internado por controles de una afección renal, resultante de la intervención de Lotocki, y "murió de un shock hemorrágico que desencadenó en paro cardiaco”.

Caprarola se había internado unos días antes de su muertes para extirpar unos cálculos renales pero sufrió una descompensación.

En julio de este año, tras las complicaciones de salud que sufrió Silvina Luna, Caprarola habló de su mala experiencia y las consecuencias que venía padeciendo a lo largo de los años fruto de la cirugía que le había realizado Lotocki en el programa "Socios del espectáculo".

La periodista Sandra Borghi, quien estableció lazos de amistado con Caprarola, confirmó la noticia en eltrece.

"Estamos todos shockeados. Él estaba muy debilitado emocionalmente y también en su organismo. Muere porque se desestabilizó, en general todos sus órganos estaban deteriorados”, dijo Borghi.