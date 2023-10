"Hace 15 años que trabajo con Aníbal, mis funciones fueron variando, pero era secretaria, atender llamados, agenda, seguimiento después de la cirugía cuando se operaban. Básicamente eso", explicó sobre su rol en la clínica de Lotocki. Y contó que ella se operó "en reiteradas ocasiones con él" y "tiene una vida recontra normal".

"Es un momento muy difícil, estamos transitando. Nosotros confiamos en que se hicieron las cosas y por ese motivo Aníbal siempre se presentó donde se tuvo que presentar", manifestó Favarón. Y sobre la ola de denuncias, comentó: "Hay mucha gente que tiene miedo y mucha gente influenciada".

Sobre la muerte de Mariano Caprarola, María José explicó que no tenían disputas ni litigios con él y que, de hecho, él dejó de atenderse con Lotocki y comenzó a consultar a otros médicos. La noticia de su fallecimiento los sorprendió y manifestaron su respeto por su dolor y su familia.

Por último, la esposa del cirujano admitió que se juntaría a hablar con el hermano de Silvina Luna: "A Ezequiel no lo escuché hablar y no lo conozco. Me duele mucho, lo entiendo, y me movilizó mucho. Sé que en el algún momento la vida me va a dar la oportunidad de cruzarme con él. Tomaría un rico café con él, hablaría con él, de verdad me encantaría, sé que no es momento ahora pero puedo entender porque pasé una situación similar".