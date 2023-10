Joaquín Levinton dio detalles sobre la salud de Charly García

“Hace muchísimo que conocí a Charly García. Hace 20 y pico de años por lo menos”, había recordado Levinton, en el último tiempo, sobre el comienzo de su amistad con el “Bicolor”.

“Todo pasó en el contexto de Say no More, cuando era un Charly descontrolado yendo y viniendo de aquí para allá; se subía a todos lados a tocar y también estaba muy accesible porque callejeaba por todos lados”, agregó el músico.

El inicio de la relación se dio gracias a un amigo en común, aunque antes hubo un punto de quiebre que hizo temblar la posibilidad de que entre ambos hubiera buena química: “Él tenía y tiene un amigo que se llama Javier Laborde, alias el ‘Mick Jagger de Laferrere’, que era como su secuaz. Y una vez mientras estábamos tocando cayó con Charly y le encantó el grupo", comentó Levinton. "Igual, antes tuvimos una novia en común y eso hizo que él me llamara por teléfono para querer matarme; después entendió que nadie tenía mala intención y tampoco es que él estaba de novio con esa mujer. Así que, me quiso matar, pero a los dos minutos quedamos amigos”, agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telefe (@telefe)

Este domingo, el músico estuvo presente en La Peña de Morfi y se refirió a la salud del músico, en medio de los rumores que circulan.

“Estuvimos con él en un programa de radio. Así que anda muy bien, con disco nuevo, está re contento, que eso es lo importante. Me pone contento poder contarles esto porque siempre uno quiere saber de Charly y poco es lo que se sabe. Pero está re bien, recontento, con un disco terminado parte, y que es buenísimo”, contó el líder de Turf.

Charly-Garcia.jpg Charly García generó preocupación entre sus fans.

Qué dijo Nacha Guevara sobre Charly García

En la tercera emisión de la séptima temporada de "PH Podemos Hablar", la actriz y cantante Nacha Guevara ofreció varias historias sobre su extensa vida y aprovechó una anécdota del Bebe Contepomi acerca de Charly García: lo definió como un "autómata" y reconoció que "extraña al Charly destructivo".

El programa de Telefe, conducido por Andy Kusnetzoff, tenía como invitados a Fernán Mirás, Bebe Contepomi, Momi Giardina y Dani “La Chepi” que se mostraron sorprendidos por las declaraciones de Clotilde Acosta -el verdadero nombre de la actriz-,cuando comenzó a opinar sobre el actual estado del mítico músico que, -desde 2008- empezó su proceso de recuperación de adicciones con la ayuda de “Palito” Ortega.

“He cantado unos tangos con Charly” respondió Nacha ante la pregunta del anfitrión sobre si había grabado con el popular interprete. “Lo adoro a Charlo. Lo adoro. Es un genio como músico. Es un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre. Por eso yo extraño ese Charly”, agregó ante la sorpresa de los invitados.

Nacha.mp4

“Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata, como un robot… ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?” se preguntó la actriz.

“Cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, y cuando por fin me pudo enfocar desde algún lado me dijo ‘¡Clotilde!”, recordó Nacha Guevara, aclarando que el músico siempre la llamó por su verdadero nombre. “Pero yo no quiero ver ese Charly -agregó- No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera”.

Dispuesta a profundizar en su pensamiento, afirmó: “A veces creo que hay que dejar a ciertas personas, sobre todo a una como él, a que cumplan con su destino, que sea él”. Y luego se animó a ir por más, al sentenciar que “ahora no es él. ¡No quiero verlo a él porque no es feliz! Le quitaron una droga y le pusieron otra”.

Sobre las adicciones de el venerado músico, Nacha fue muy audaz al declarar “vamos a decir la verdad, está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, cantando. Así que no sé qué se ganó. Ahora está muerto en vida, él no es él, y no quiero entrar en detalles desastrosos que vos debés conocer” expresó.