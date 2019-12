"Yo siempre trabajo. Se muere mi mamá y trabajo, se muere mi papá y trabajo. Yo sigo trabajando siempre. Yo ya había avisado, esto fue una ausencia anunciada. También le avisé a mi productor (Guillermo) Marín. Yo hoy (por ayer) debuto y estoy elaborando el duelo como puedo. Yo voy siempre a los Estrella de Mar, me encantan, son un mimo al alma y es muy importante para mí. La enfermedad de Santiago no me dejó elaborar el duelo de mi mamá. Me hubiese encantado ir hoy", contó Carmen Barbieri al ciclo El Espectador en la CNN radio. Y remató: "Valoro mucho el evento y amo esta ciudad. Atravieso tiempos de duelo. Y todo es muy reciente. Estreno una gran comedia y me preparo por ello".