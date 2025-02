Carmen Barbieri: "No estoy de acuerdo con los dichos de Milei en Davos"

"Yo lo felicito a Javier Milei por muchas de las cosas que está haciendo, pero no estoy de acuerdo con sus dichos en Davos. La marcha de ayer fue una respuesta a eso", afirmó Barbieri en relación a la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista, que se realizó en Buenos Aires y otras ciudades del país.

La conductora se mostró firme en su defensa de la diversidad y recordó los tiempos en los que la comunidad LGBTIQ+ era perseguida.

"Si la libertad es su bandera, también debe ser para todos. La libertad es igualdad. Yo defiendo los derechos de la comunidad porque mis amigos, mis afectos, mi corazón están ahí. Y me duele cuando veo retrocesos", expresó.

Además, rememoró situaciones en las que tuvo que ayudar a amigos suyos que fueron detenidos por su identidad de género:

"Tengo amigos que han sufrido muchísimo, que fueron detenidos por su identidad o por simplemente 'parecer distintos'. Yo misma fui a comisarías a sacarlos. Que no me vengan a decir que esto no es importante".

En ese sentido, reiteró su pedido al presidente para que contemple los derechos de todos los sectores de la sociedad:

"Si Milei apuesta a la libertad, tiene que entender que la libertad es eso: que cada uno pueda ser quien quiera ser, sin miedo".

Su salida

En una entrevista con Splendid AM 990, Barbieri también habló sobre su reciente salida de Mañanísima, el ciclo matutino que conducía en la televisión.

"Esta fue una semana dura. Yo trabajo de artista y estoy acostumbrada a los cambios de grilla, pero igual una se angustia al quedarse sin trabajo de la noche a la mañana", confesó.

En ese sentido, criticó la falta de anticipación con la que le comunicaron la decisión: "Si me hubiesen avisado antes, yo tenía muchas cosas para hacer que tuve que rechazar por estar en Mañanísima. Por suerte sigo teniendo propuestas".

Según contó, ya recibió ofertas de diversos medios: "Me llamaron de C5N, América, NET TV, Canal 9… Y también de Paraguay y Bolivia para el Bailando y el Cantando. Perdí el verano entero porque si me lo hubieran dicho antes, me habría organizado".

Apoyo a Lali

Consultada sobre la participación de Lali Espósito en la marcha del sábado y su postura en defensa de la comunidad LGBTIQ+, Barbieri no dudó en elogiarla:

"Es lo más. Yo soy pro Lali, la amo. Tiene la libertad en la piel, tiene una cabeza abierta. Es una mujer libre, con valores, y siempre habla desde el amor y el respeto. Estoy orgullosa de ella".