“La Daia, representación de la comunidad judía argentina, manifiesta que frente a las agraviantes declaraciones vertidas el pasado jueves por Catherine Fulop, la entidad se contactó con la señora a fin de expresarle su repudio, al tiempo que se le propuso realizar una capacitación sobre la temática de la Shoá”, informó el organismo en un comunicado.

Asimismo, señaló que la actriz se comprometió a asistir “como muestra de arrepentiemiento y de formación”.

Si bien desde la DAIA adelantaron que “todavía no está definida la modalidad de capacitación”, la misma estará a cargo del Centro de Estudios Sociales de la institución.

“La Daia considera que sólo la educación, de generación en generación, puede mantener viva la memoria para que hechos aberrantes como el nazismo no se repitan”, completaron en el comunicado.

Fulop había comparado en el programa de Marcelo Longobardi “Cada mañana” la situación que atraviesa Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro con Adolf Hitler, y había afirmado que “los más torturadores en los campos de concentración eran los propios judíos”, palabras por las que luego se disculpó.

La actriz manifestó que “los sapos (en realidad los kapos, o jefes) eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, eran los más crueles. Esto mismo está pasando en Venezuela”, afirmó, aludiendo a las torturas entre sus compatriotas, pero luego se retractó a través de redes sociales.

“Quiero expresar mis disculpas más profundas a la comunidad judía porque mis expresiones pudieron ser consideradas ofensivas o malinterpretadas. Sin ambigüedades, mi respeto y admiración al pueblo judío, más aún un día como hoy en el aniversario de la Shoa #NuncaMas”, escribió Fulop en su cuenta de Twitter.

No obstante, en su condición de judío, el abogado Jorge Monastersky demandó a la actriz por sus “menciones hirientes, degradantes, xenófobas y de un nivel de violencia inusitado” y con “un claro y evidente carácter discriminatorio”.

La actriz no hizo referencias públicas a este tema, y desde aquella entrevista en radio no volvió a manifestarse sobre el particular.