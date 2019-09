"¿Has vivido situaciones desagradables Cathy?", le preguntó la conductora, mientras hablaban de la nueva denuncia que va a realizar mañana el colectivo Actrices Argentinas.

"Sí. En realidad en el medio no, a mí me pasó empezando mi carrera, con alguien conocido que bueno, me quiso violar pero fue hace muchos años y no sé cómo salí. Me llevó hasta un hotel, imaginate, yo tenía 19 años, iba a la universidad, tenía mi auto. O sea, no sé cómo me agarró de tonta", comenzó el relato.

Y siguió: "Mi mamá siempre me decía, no te montes en el auto de una persona conocida, del club donde yo iba, me iba a acompañar a un casting. En un momento me dice ‘vamos en un solo auto’, ya ahí me monto en su auto y ahí pifié. Fuimos a un canal de TV y enfrente había un hotel alojamiento y él entró el auto. Yo ya lo percibía, pero en ese momento es como que yo le dije...Yo como que forcejeé con él y él en un punto sacó un arma, me lo pone en la cabeza, y me dice ‘¿qué son cinco minutos para ti?’, y yo le dije ‘bueno, es mi vida, así que mátame’. Yo le digo ‘matame ya’, yo tenía una cosa así, y decía pobrecita mi mamá, pobre mi papá, que mañana me van a encontrar en la calle, en una zanja, muerta", narró.

Cathy contó que en un momento él se fue al baño y volvió furioso y ella logró controlarlo: ‘Yo le digo ‘además eres agradable, me encantas, ¡¡¡mentira!!!, empecemos a hacer una amistad y después vemos si salimos. Entonces bueno, zafé", aseguró.