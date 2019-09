La ex panelista de 678 reveló que mientras intercambiaba mensajes con la víctima y su abogado, ella se dio cuenta que había padecido un abuso similar: "Tuve sexo anal por la fuerza, cuando yo no quería. Lo concebí como que era pendeja, él a mí me gustaba".

"A mí me sensibilizó particularmente porque tengo audios que me mandaron Sofía y su abogado. Me acordé que a mí me había pasado exactamente lo mismo en el mismo orden. Yo no me di cuenta, y viste esos casos en los que se dice: '¿ahora lo va a denunciar?'. Y sí ahora lo va a denunciar porque hay cosas que cambiaron mucho y hacen que no te hayas dado cuenta", desarrolló.

Durante su relato, Czudnowsky explicó cómo sucedieron los hechos y por qué no supo interpretar el abuso en aquél momento: "Yo recién en los últimos tres años me di cuenta, cuando leí el caso de Sofía. A mí me pasó cuando yo tenía 16 años, alguien que tenía cuatro años más que yo, quien también me dio drogas por primera vez, cocaína. Ese día me dio droga también, y tuve sexo anal por la fuerza, cuando yo no quería".

Y agregó: "Lo concebí como que en realidad era pendeja, no sabía bien. Él a mí me gustaba, seguí saliendo con él. Era una persona del rock. O sea, no fue un novio importante. Yo no haría una denuncia en su contra, por un montón de cosas que me sigo preguntando y repreguntando. Pero me conmovió porque no me había dado cuenta hasta hace una semana que eso mismo me había pasado a mí".

Para explicar cómo vivió ese momento y cómo aprendió a reinterpretarlo a partir de conocer el caso de Sofía, la periodista describió: "En ese momento fue como algo que no era agradable, pero no fue algo traumático. Tampoco grité de dolor, tampoco le dije que se detuviera. No llegué a esa situación. Pero todo esto me lo estoy preguntando, no lo conté nunca, no la pasé bien. Recién ayer se lo conté a mi marido".

Y reveló: "Es alguien que tiene una agencia de publicidad y en el medio es muy conocido en el ambiente. Me siento mal hasta de decir que le tengo aprecio".

Para Czudnowsky estos casos ayudan a seguir pensando en los mecanismos de autodefensa que a veces se crean para seguir adelante: "Me sirvió para pensar en que otras cosas se tejieron en mi cerebro para sobrevivir a eso, y cuanto tuvieron que ver mis adicciones con el sexo".

"En los audios en lo que intercambié mensajes con Sofía y su abogado, me pasó y siento que a mí y miles de mujeres les sigue pasando. Desde ese lugar, no tenemos autoridad para juzgar 'por qué lo decís ahora'", cerró.

El audio de la columna de Carla:

Embed

