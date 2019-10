Cid despejó todas las dudas sobre su actuación y se manifestó satisfecha con su trabajo:

- La critica considera a Monzón una de las mejores series del 2019. ¿Cuál es su mirada?

- Yo tuve un personaje que por un lado tuvo mucha exposición en la comunicación por ser Susana, pero tampoco estuve tan presente en el rodaje, creo que fueron 3 capítulos nada más. Se respiraba un aire de mucho trabajo y lo que notaba es que los directores tenían las cosas muy claras de qué contar, cómo contarlo. De hecho, fue una serie que cuando se empezó a comunicar que se estaba filmando a mí me escribían por Instagram "¿cómo podés ser actriz defensora de derechos de la mujer y participar de la serie de un femicida?" y yo pensaba eso de por qué juzgar previamente. De hecho, la serie con la primera escena es muy determinada con la postura que tiene, empieza con la muerte de Alicia Muñiz. Aún así está bien que se hable, que se exponga.

-Hubo una división también en el periodismo, como que el periodismo farandulero dijo "¿cómo va a hacer de Susana?" y después literalmente cerró bocas.

- Espero haber cerrado colas también (risas). Que bueno, era difícil, uno también hace su autocrítica. Sé que mi manera de trabajar es con mucha responsabilidad siempre y que había una parte que sé que le puse mucho compromiso, laburé con una fonoaudióloga y traté de darle bola. Después tenía que salir lo que tenía que salir, pero bueno.

-Cuando fue al programa de Susana Giménez, ¿Se animó a preguntarle qué le pareció su interpretación?

- Cuando fui al programa no había salido, creo que fui un domingo y el capítulo era al día siguiente. Sé que ella había visto cosas y me enteré por un amigo que tenemos en común que estaba re contenta y dije "ay, menos mal". Me iba contando lo que le decía y me quedé re tranquila. Yo se lo manifesté también, realmente no me da lo mismo, fuera Susana o fuera una persona X, para mí lo importante es que no dejaba de ser el retrato de algo que le pasó a alguien en su vida real. Obviamente Susana es Susana, pero si le hubiera pasado a Marta y tuviera la posibilidad de retratar a Marta lo hubiese hecho con la misma responsabilidad. No es una boludez que sea la vida de alguien con todo lo que a esa persona le ha sucedido con esa historia seguramente.

Más allá de que sean cosas que seguramente las tenga súper elaboradas, ¿Cómo no te va a incomodar si es algo con lo que has tenido un sentimiento y un vínculo? En el programa estuvo muy amorosa y predispuesta a participar desde el minuto cero. Sé que tuvo una charla previa con los autores y corrigió un par de datos que no eran como ellos tenían, la noté muy dispuesta.

- La de Monzón y Susana era una relación muy visceral, muy carnal, ¿no?

- Sí, lo que en la serie se contaba era cómo fue en el rodaje que ellos se conocieron más profundamente, ¿no? Sí, esa cosa de mucho cuidado de parte de ella. Yo me imagino esos rodajes nocturnos. De hecho, yo tengo un libro que me habían pasado sobre el rodaje de La Mary y habla de eso, que se metían en la casita de una persona que les abría las puertas y tomaban un té mientras esperaban.