Chano anunció un nuevo tema y un show en el Luna Park

El músico presentó “Quaretina”, una nueva canción, y anunció que el 4 de noviembre tocará en el Estadio Luna Park.

“Queridos amigos espero que estén muy bien. Yo me encuentro excelente gracias a Dios. Hoy en el día de mi cumpleaños les quería hacer dos regalos”, dijo en un video que compartió a través de su cuenta de Twitter.

ADEMÁS:

Rating: por primera vez Bake Off superó a La 1-5/18

Miley Cyrus sufrió un ataque de pánico en pleno show en vivo

“El primero una canción. El segundo, el encuentro más soñado”, continuó en referencia a las dos novedades.

“Una nueva vida, una nueva canción”, comienza la letra de "Quarentina", el lanzamiento que Chano realizó a las 21 en todas las plataformas digitales y que anunció a través de sus redes.

“Una nueva canción. Una nueva vida. Aislación, vigilancia y susto, pero que me encierren con vos. Ya no se siente el perfume de las flores de septiembre, ni la vecina me saluda más”, comienza la letra.

Este es el segundo adelanto de lo que formará parte de su nuevo disco del cual todavía no se sabe nombre ni fecha de lanzamiento.

77I7KUVTJZCFXJUECLME5FVEQU.jpg

Por su parte, Chano Charpentier aseguró este martes que no recuerda el episodio durante el cual fue baleado por un policía al que presuntamente quiso atacar en medio de un cuadro de exaltación el 25 de julio pasado, al presentarse en la fiscalía de la ciudad bonaerense de Campana para brindar la clave para desbloquear su teléfono celular secuestrado en ese momento.

"Me encuentro muy bien. No tengo ningún recuerdo. Realmente mi cabeza entró en shock quizás para protegerme por lo que me había pasado", aseguró "Chano" (39) en la puerta de la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental, ubicada en la calle Sarmiento 414, de Campana.

El músico, quien aún no declaró como testigo en el marco de la causa, sostuvo que solo recuerda a su madre "sufriendo por la situación" y manifestó que lo que vivió fue "una tocada más de fondo", aunque espera "que sea la última".