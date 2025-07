La furia de Maxi lópez con Mauro Icardi: "Pidió en la justicia la prohibición para que pueda ver a sus hijos"

"Yo crié cinco chicos sin rencores con ninguno de sus papás, porque de hecho mis hijos ya son adultos, los varones, y aman a Maxi de la misma manera que me aman a mí y se crían y están al lado mío. Quizás ahora tienen vacaciones y eligen estar conmigo. Y Maxi no se enoja. Dice ‘estos son ‘remameros´", contó Wanda, en las últimas horas, tras el conflicto en el Chateau Libertador, con Icardi, papá de sus hijas mujeres.

"Yo estuve mucho tiempo con prohibición de hablar con él. Lo mismo me pasó con mi papá y con un montón de gente de mi entorno y amigos. Maxi lo entendió. Se alejó. Al principio también tuve situaciones parecidas de las que tengo ahora. Por eso muchos dicen ‘ya le hizo lo mismo’, pero yo no le hice lo mismo”.

"A mí me pasó que estaba con una persona que quizás no quería que yo tenga relación y no quería que me acerque. Yo muchas veces dije ‘no necesito el dinero para mantener a los chicos’, porque la verdad es que estaba viviendo en el exterior y no lo necesitaba. Muchas veces pedí que se cerrara y que no me den dinero y quizás era mi expareja la que se ocupaba con la abogada de hacer causas, juicios y me entorpecía un poco la relación con Maxi”, relató Nara, ante los medios.

LA DECISIÓN DE MAXI

En A la Tarde, el programa de las tardes de América, uno de sus panelistas, Daniel Fava, contó que todo el escándalo del pasado viernes 27 en el barrio de Núñez, terminó de embroncar a Maxi quien, en las últimas horas, recurrió a su abogado con un pedido puntual.

La foto de Icardi con los hijos de López.jpg La foto de mauro Icardi con los hijos de Maxi López que enojó al empresario deportivo.

"El apoderado de Maxi López, el doctor Facundo Mello, llegó a los tribunales de San Isidro habría pedido prohibición total y absoluta para que Mauro Icardi nunca más pueda tener contacto o acercarse a sus hijos".