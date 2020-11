Chano Moreno Charpentier y un tuit que lo volvió tendencia

Embed Con vos es 4 de Noviembre cada media hora. Atrasare las horas , horas horas . — Chano Moreno Charpentier (@CHANOTB) November 4, 2020

La frase publicada por el cantante se desprende de la canción "La melodía de Dios", incluida en el disco Destinología de Tan Biónica, la banda que lideraba Chano unos años atrás. Esa letra, generó muchos misterios porque nadie sabía de que se trataba. Algunos creían que era una historia de amor pero otros tenían sus dudas. La realidad es que Chano explicó que la frase hacía alusión a un momento complicado de su vida.

Embed

“El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo y de una novia que tenía y estaba enfrentando esos dos duelos”, apuntó el cantante en una entrevista.

Y agregó: "Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante, como en la película El Día de la marmota, donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”.

Vicky, como se llamaba su ex, le había expresado sus ganas de irse a vivir a Barcelona: “Cuando me dijo ‘Barcelona es con vos’ yo me quedé callado del otro lado del teléfono, llorando en silencio, y ella me preguntó: “¿Hola?”, contó Chano.

Pero después admitió que no era lo que quería: “Entonces pensé en todas las cosas de la vida lindas que había para hacer, por ejemplo, ir a despejarme a Barcelona, después me di cuenta de que Barcelona no tenía sentido, de ahí surgió la idea de ‘no quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas, no quiero Barcelona”.

La realidad, es que sea cual sea el motivo, los fans extrañan a Chano y al grupo Tan Biónica y lo hicieron tendencia en Twitter en tan solo unos minutos.

Embed Para los que fuimos parte, parab los del nunca más solos, para todo el piberio FELIZ 4 de NOVIEMBRE — Yuli (@yulirunoche) November 4, 2020