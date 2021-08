"Hola, queridos amigos. Soy Chano, desde el Hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a todo su plantel, médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, que me han tratado como nunca me trataron en un hospital en mi vida", dice el exlíder de Tan Biónica en el escueto video.

De buen semblante, Chano agradeció también "a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, los cronistas". Y añadió que "ésta no es una manifestación caprichosa de indiferencia, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar".

Chano-Otamendi.mp4

Vale recordar que permanece en la citada institución desde que en la madrugada del lunes 26 de julio protagonizara un hecho aún por esclarecer y presuntamente vinculado a sus adicciones; Chano, que se encontraba en la casa de su mamá Marina, habría sufrido un brote psicótico y atacado a los presentes con una cuchilla.

Personal de la policía bonaerense se hizo presente pero -según la declaración de los efectivos- Chano también los atacó y debido a eso recibió un disparo en la zona abdominal que obligó a su internación. El músico ingresó en grave estado y debió ser sometido a diversas cirugías: perdió un riñón, el bazo y parte del páncreas, según trascendió.

Se desconoce cuál será su destino cuando se concrete la externación, prevista para esta misma tarde.