Días atrás se conoció que el ex líder de Tan Biónica eligió por motus propio internarse para un tratamiento de desintoxicación de las adicciones. Ayer, en una nota con Intrusos (América), se sinceró con su pelea con las adicciones que lleva veinte años: "La decisión de la internación fue mía y lo hice porque me ayuda a relajarme y a reconciliarme con el universo".

A su vez insistió que la internación no fue una sorpresa: "Ya lo tenía programado hace bastante tiempo. Me interné para estar en contacto conmigo mismo para estar bien y presentar el nuevo disco". El panelista de Intrusos, Damián Rojo, acotó que las autoridades de la clínica de Entre Ríos "no estaban de acuerdo con la decisión de Chano porque no estaría en condiciones óptimas".

Respecto a la traumática relación sentimental que mantuvo con su par Militta Bora, quien lo denunció por "violencia de género" y "violación" a diferencia de sus últimas declaraciones que fueron muy fuertes tal punto que le faltó el respecto, ahora retrocedió: "Sobre el tema judicial está todo en manos de mis abogados". Ante la pregunta si se arrepiente de sus dichos, Chano sorprendió al afirmar que "le pediría perdón por ello".

Cansado que Militta lo expusiera como hombre violento en un móvil en marzo pasado en Los Angeles de la Mañana (El Trece), furioso, se despachó en contra de la artista: "Militta Bora es una mina que amenaza, es jodida. Jamás le pegué una piña ni un golpe a un chabón. Soy músico, loco, soy sensible. Yo ella la denuncié por difamación. Ella no tiene una carrera, vive de hablar de mí. Militta me pidió 10 mil dólares para no decir nada, me cagó a trompadas, me dijo que me iba a quemar la casa y que me tenía que morir como mi papá. Es amante de alguien muy pesado y nadie lo dice".