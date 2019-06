"En la cena dijo tres veces que estaba separado, pero yo no tengo idea", dijo Godoy. Esa afirmación fue refutada rápidamente por la hija del ex Boca. "Mi papá está casado, aparte le gustan rubias. Está enamorado, ella no es su tipo", afirmó.

En medio de todo el revuelo, de Brito sembró una suspicacia en diálogo con Hay que ver: "El Pájaro no tiene todo lo que ella espera de un hombre". Para aclarar este asunto, la bailarina charló con José María Listorti y Denis Dumas.

En medio del programa que se emite por Canal 9, un móvil con los hermanos Caniggia se cruzó en medio de la charla con Godoy. Ahí se armó el escándalo. Alex desencajado arremetió: "Me parece re grasa que una mujer vaya y hable de ese tema. Estuvo mal, es de lacra", disparó con furio. Y luego, se tomó sus genitales y gritó: "¡Qué hincha huevos!".

Video - Mora Godoy - Charlotte Alex Caniggia

Cuando los hermanitos salieron del aire, Mora afirmó: "Quiero dejar esto en claro: yo jamás estaría con un hombre que tenga semejante hijo maleducado, ignorante y que no sepa lo que es laburar -disparó-. Por Dios, criaron a esa persona... Mi hija se levantó y se fue". Y sentenció: "¡Que se quede en Marbella semejante maleducado!".

