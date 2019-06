Fabián Doman se animó y le dará el si a María Laura de Lillo

El conductor de Intratables develó que este viernes por la mañana contraerá matrimonio. A pesar de ello, aseguró que por la noche estará al frente del ciclo político que se emite por América. "No hay fiesta, no hay 180 invitados, pero hay noche de bodas después del programa. Mi mujer me estará esperando en un hotel tomando una sopa mientras yo hago el programa", bromeó.

"Me caso mañana", dijo Fabián Doman en Intratables al confirmar la boda con su novia. El conductor del ciclo periodístico de América dio detalles de su casamiento con María Laura de Lillo.