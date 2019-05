La presencia de Pettinato no pasó inadvertida para el público que después del concierto se expresó en las redes no muy de acuerdo con su función. "Todo estuvo muy bueno, salvo cuando Pettinato tocó el saxo", fue uno de los comentarios más recurrentes de la noche. Es que el músico estaba desaparecido de la opinión pública después de lo que fueron una serie de denuncias en su contra por acoso y abuso sexual por parte de ex compañeras de trabajo.

Petti se había ido a vivir a Estados Unidos y la última vez que se lo había visto en público fue hace un mes cuando apareció tocando el saxo en el Central Park, a la gorra, y él mismo contó sus sensaciones.

"Jamás pensé que la vida me llevaría por el camino de la música y después me sacaría de ella", fueron sus primeras palabras. Y agregó con humor: "Insólitamente la descomposición del país me devolvió a la música y si no lo hago en esta vida no puedo arriesgarme a reencarnar en un food truck".

Pettinato contó que decidió alejarse de los medios y hasta incluso contó que hoy él no los necesita como tampoco los medios a él. "Nunca viví algo tan gracioso como que la gente te aplauda y te ponga dinero. Ahora soy un ser libre de ataduras. Ustedes (por la prensa) no necesitan por ahora de mí ni yo de ustedes", comentó.

Lo cierto es que en la noche del martes tocó el saxo nuevamente en el país aunque con un perfil muy bajo y alejado de sus estridencias. Ahora, según trascendió, regresará en la semana a los Estados Unidos y volverá a lo que él llamó "el anonimato".