China Suárez tuvo un ataque de celos por la ex de Lauty Gram

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli le consultó a Ángel de Brito si conocía a Madison Segreti, que se encontraba en la cabina de streaming. “Tiktokera, influencer muy conocida, la ex del novio actual de la China Suárez”, la presentó el conductor del popular certamen. El jurado respondió que sí y agregó: “Parece que la rajó la China de algunos lados”.

Sorprendido, el conductor le preguntó si conocía personalmente a la pareja de Lauty Gram. “La he visto, me la he cruzado en algunos lugares”, comentó nerviosa. Sin dejar pasar el tema, Tinelli indagó: “¿Y no tenés buena onda con tu ex?”.

Totalmente sincera, Segreti le respondió: “Le deseo lo mejor, de todo corazón. Yo sé respetar las cosas de una separación. Cada uno en la suya y que sea feliz con ella o con quien sea, y que triunfe en la música. Yo estoy enfocada en mi vida y en lo mío”.

En ese momento, uno de los chicos del programa de streaming le dio el pie a Coti para que la correntina largue el chisme de lo sucedido.

“La China la quiso apurar a Madison y a la hermana, que está con nosotros acá, y yo justo la estaba viendo. El seguridad la tuvo que sacar”, lanzó la ex GH, sin dudar. “No sabía que la China era patotera. Brava”, opinó el conductor, a lo que Segreti eligió guardar silencio sobre el asunto.