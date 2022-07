Chloé Bello, la última pareja de Gustavo Cerati, rompió el silencio

"Se portaron muy mal conmigo, hay muchas cosas por contar" relató la actriz en el reportaje realizado por Matías Martin para el programa Todo Pasa, en Urbana Play, en el que habló sobre su relación con el exlíder de Soda Stereo y apuntó contra su familia.

"Yo no lo solté nada, me obligaron. Se portaron muy, pero muy, pero muy mal conmigo, hay muchas cosas por contar. Los chicos eran muy chicos y no quería meter cosas de más. Yo también era chica, tenía 22 años. Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio, lo encontraron y lamentablemente la ligué yo" confesó.

A 12 años del ACV de Gustavo Cerati luego de su último show en Caracas, Venezuela, la exmodelo expresó que para ella "se fue el 15 de mayo de 2010 y no el 4 de septiembre de 2014” cuando murió en Buenos Aires. Además, Bello resaltó que, a pesar de estar haciendo una campaña en Europa al momento de la descompensación de Cerati consiguió "llegar antes que la familia, que estaba a dos horas".

Chloé Bello fue contundente en el momento de hablar del entorno íntimo del músico "Me pusieron 100 por ciento de culpable" cuando fue señalada como una mala influencia para el intérprete luego del accidente cerebro vascular que el músico sufrió durante un recital

Al momento de hablar del amor, admitió que le cuesta volver a relacionarse luego de su romance con Gustavo Cerati. "Conocí el amor real, real, lo conocí gracias a él. Duró lo que duró -cinco meses-, y el otro día me acordaba que la historia de Romeo y Julieta, la historia de amor más grande, duró tres días".

Y terminó confesando: "Es una carga que voy a tener que llevar toda la vida. Es muy difícil la vida amorosa porque todo lo comparo con él. No es que me separé, estaba por casarme. Estábamos con anillos. Es muy difícil".