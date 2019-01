Cinco películas que están en Netflix y fueron de lo mejor de 2018

The Ballad of Buster Scruggs

La última película de los hermanos Coen es una antología dividida en seis capítulos independientes, cada uno con diferentes protagonistas y diferente enfoque del Lejano Oeste de los Estados Unidos.

Último largometraje de Orson Welles, terminado en 2018 por un equipo de profesionales siguiendo las anotaciones del realizador 33 años después de la muerte de uno de los grandes genios del séptimo arte. Protagonizada por John Huston, Peter Bogdanovich, Susan Strasberg y Oja Kodar, es la historia de un cineasta que regresa a Hollywood después de años de exilio en Europa.

Una escritora llamada Rachel y su marido Richard buscan tener un hijo, pero debido a que ella pasó los 40, las probabilidades se reducen. La película es un recorrido por los diferentes intentos, desde la fecundación asistida hasta la adopción, captando la verdad de esas situaciones, con gracia y crudeza. La única salida parece ser la ayuda de otra mujer para tener un hijo con el esperma de Richard.

En 1992, la adolescente Sandi Tan filmó la primera película independiente de Singapur con su enigmático mentor estadounidense Georges, quien luego desapareció con todas las imágenes. Veinte años más tarde, la película de 16 mm se recupera.

Lazzaro, un joven campesino, vive en La Inviolata, una aldea que ha permanecido alejada del mundo, controlada por la marquesa Alfonsina de Luna. Allí, la vida de los campesinos no ha cambiado nunca; son explotados, y ellos, a su vez, explotan a Lazzaro, que a todo responde con su peculiar bondad. Un verano, se hace amigo de Tancredi, el hijo de la Marquesa. Entre ellos surge una amistad tan preciosa que hará viajar a Lazzaro a través del tiempo y le llevará a conocer el mundo moderno.

1973. Uruguay está bajo el poder de la dictadura militar. Una noche de otoño, nueve presos Tupamaros son sacados de sus celdas en una operación militar secreta. La orden es precisa: "como no pudimos matarles, vamos a volverles locos". Los tres hombres permanecerán aislados durante 12 años. Entre ellos estaba Pepe Mujica, quien más tarde llegó a convertirse en presidente de Uruguay.