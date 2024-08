Cinthia Fernández lució su lomazo con su colección de bikinis en Miami

La polémica panelista mostró los nuevos modelos de trajes de baño y marcó tendencia entre sus casi 6 millones y medio de fieles seguidores de Instagram.

image.png

La ex de Matías Defederico publicó una serie de imágenes con una bikini degradé en colores pasteles, incluyendo celeste, rosa y amarillo.

Mientras que el corpiño de su conjunto de traje de baño es rectangular y la bombacha de tiro bien alto, con una inspiración bien vintage al estilo de los '80.

image.png

en otra de las postales de la sesión de fotos, mostró un traje de baño con estampado animal print estilo leopardo en colores como fucsia y naranja, entre otros. Se trata de una bikini con corpiño rectangular simple y bombacha colaless de tiro bien alto.

Como era de prever, sus seguidores en las redes sociales plagaron su publicación con incontables likes y comentarios muy elogiosos para la panelista.

image.png

Cinthia Fernández confirmó su romance con su abogado

Cinthia Fernández fue como invitada al streaming de Ángel de Brito en Bondi hace un par de semana y contó que está de novia con su abogado. “¿Estás de novia con Roberto Castillo?”, le preguntó el conductor y ella respondió que "sí".

La mediática explicó que a pesar de conocerse hace tiempo porque él la ayudó en cuestiones legales, el romance recién comenzó hace un mes o mes y medio.

Además, aclaró que le cierran perfecto las fechas porque él ya estaba separado cuando comenzaron a salir. “Él tiene una captura de cuando le entregó las llaves a la exmujer y se fue de la casa”, explicó Cinthia.

Ángel de Brito contó que Roberto Castillo y su mujer habían tenido varias crisis: “Fue mi abogado en el caso (Susana) Roccasalvo, lo conocí hace tres o cuatro años y en el transcurso de todos estos años él me ha contado que se fue de la casa y que se separó varias veces. Cuando le empecé a hacer chistes me pidió que no ‘porque la ex lo volvía loco porque estaba celosa de Cinthia’”.

“(Roberto) ha tenido clientas guapas, Flor Moyano, por ejemplo, pero era amiga de la exmujer, entonces no tenía celos por eso. Yo la entiendo porque ella formó una familia, se separó y le duele. Por lo general, en una separación hay una persona que no se quiere separar”, detalló el conductor.