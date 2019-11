Cinthia Fernández y Matías Defederico continúan la pelea

"Me siguen haciendo reír los panelistas de TV que dicen que la madre de mis hijas las cría y mantiene sola. Yo ya demostré con pruebas y ticket de mensualidades al día. ¿Hasta cuándo la descalificación hacia mi persona como padre? Hay que investigar más y no dejarse llevar por las charlas detrás de cámara", dijo.

Pero cuando estas palabras llegaron a oídos de Cinthia, ella se indignó: "No hablo mal de él ni delante ni detrás de cámaras pero sí digo que estoy en juicio de alimentos porque me pasa un número que no es el que se firmó”. Y agregó: “No quiero hablar del tema porque mis hijas quedan en el medio”. Y agregó: "El solo las ve una vez al mes".

