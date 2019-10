Cinthia Fernández y sus "dramas" sexuales con Martín Baclini

"¡Ustedes dos van a terminar casándose!", le dijo Marcelo Tinelli a Cinthia Fernández y Martín Baclini ni bien pisaron la pista del Súper Bailando 2019. Y la morocha respondió con énfasis: "¿Estás bien, vos? ¿Estás medicado?"

Marcelo continuó indagando sobre el presente de la pareja y Fernández acotó: "Estamos tan bien que hace como un mes que no... Tenés que ir al oculista por él. El otro día llego, es tan antisexy la situación, yo me pongo todo un body explotada, me perfumo, dije hoy se me da después de un mes, entro, el señor estaba con música de meditación, ya me la baja mal, roncando. Desastroso".

En ese momento, Martín Baclini tomó la palabra y se pisó solo: "Es todo verdad... yo llevaba la valija. El botinero mi amor..."

"Los únicos juguetes que ve son los de mis hijas. Nada, no sé de qué estás hablando, esto va a traer más problemas de los que tenemos, ya te aclaro que no arrancamos bien", le respondió Cinthia con la sorpresa de saber que el muchacho usó juguetes con otras mujeres. Sobre el final y ante la negativa de su novia, Martín no paró de transpirar.

ADEMÁS:

Nicole Neumann y su infartante producción en ropa interior

La Nannis destrozó a un representante y amigo de Claudio Paul Cannigia