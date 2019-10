A partir de ese momento apareció Paula Galloni, una periodista que trabaja en el programa de Pampita, quien lo acusó de acoso. Ahora se suma una nueva denuncia en contra del cantante por parte de Carolina Molinari.

Ayer, invitada a Los Angeles de la Mañana, la modelo recordó una desagradable situación que vivió con el cantante, hace casi 15 años.

"Hice un casting para hacer un videoclip de Axel (Yo quiero ser) y quedé elegida. Empezamos a grabar el video, yo tenía que estar parada y el atrás mío cantándome al oído", comenzó la mujer, que ya había relatado lo sucedido el año pasado en Hay que ver, donde trabaja como panelista.

"En un momento me dijeron ´bueno sacate los zapatos´, después ´bueno sacate las ojotitas´. Viene el director y me dice ´hay un problema´, ´¿Cuál es el problema?´, ´Axel me dice que tenés un grano acá (en la mejilla). Y era mentira, yo no tenía ningún grano. Entonces le dije ´no, bueno, si hay un tema con la altura está todo bien´", continuó Molinari, que afirmó que la echaron y nunca le pagaron.

Molinari dejó entrever que el despido de ella tuvo otros intereses y hasta reveló que quien la reemplazó ni siquiera era actriz. "En aquel momento, averigué su WhatsApp y le mandé un mensaje. Le puse "me parece muy injusto lo que pusiste en Twitter porque esto sucedió. No quiero contestarte porque se va a armar más bardo. Borralo y está todo bien". No lo borró y tampoco me contestó el WhatsApp", dijo en referencia a un tuit de Axel que la acusó de "buscafama". "A los días (de su tweet), me escribió una chica que me dijo ´yo estaba en la filmación y la chica que te reemplazó era una chica del catering´", concluyó la modelo.

La otra que tuvo “unas palabritas” con respecto al cantante fue la mediática bailarina Cinthia Fernández que invitada a Los Ángeles de la Mañana, contó que éste le envió un mensaje privado por Twitter.

Pero cuando todos suponían que se trataba de algo escandaloso, ella contó que el cantante le agradeció que lo seguía por Twitter.

"Él a mí una vez me escribió por Twitter. Me pareció raro, fue en 2017, y yo dije '¡qué raro!'" (…) Me puso: '¡Hola! Recién descubro que me seguís. Nobleza obliga. Te mando un beso'", relató, y agregó que le contestó: "Gracias, que sigan tus éxitos”.

Bueno, no a todos nos sigue Axel, así que listo, lo replicamos.