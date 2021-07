Clapton no actuará en lugares donde se exija certificado de vacunación

"Me siento obligado por el honor a hacer mi propio anuncio: quiero decir que no actuaré en ningún escenario donde haya presente una audiencia discriminada. A menos que haya una disposición para que todas las personas asistan, me reservo el derecho de cancelar el espectáculo", expresó Clapton.

Lo hizo a través de la cuenta de Telegram del productor italiano Robin Monotti, quien desde hace meses se ha mostrado escéptico sobre la eficacia de las vacunas contra el Covid-19, y que comparte en sus redes todo tipo de mensajes en contra de la campaña de vacunación masiva.

El compositor y guitarrista dio a conocer su postura en contra de la vacunación y de las medidas de prevención frente a la pandemia de coronavirus desde el año pasado, cuando además colaboró con el cantante norirlandés Van Morrison -también conocido por sostener públicamente esos discursos- en la canción "Stand and Deliver" que cuestionaba la "falta de libertad" en este contexto, cuya letra dice: "¿Quieres ser un hombre libre o quieres ser un esclavo?".

Vale decir que a pesar de esto, Clapton, de 76 años, se vacunó contra el Covid-19 y contó que tuvo una "desastrosa" experiencia tras ser inoculado con las dos dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca, cuya aplicación calificó como producto de una "propaganda forzada". El músico reveló que sufre de "neuropatía periférica" y que "nunca debió acercarse a la aguja".

Boris Johnson busca alternativas para retornar a la normalidad en Gran Bretaña por lo que propuso la implementación de un certificado sanitario aprobado por el Servicio de Salud Nacional para los mayores de 18 años.

De acuerdo a lo publicado por el diario The Guardian, la medida provocó una reacción inmediata de parte del sector del entretenimiento, ya que el 35% de los jóvenes de 18 a 30 años aún no está vacunado.