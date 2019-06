Claribel Medina: "No me perdono el dolor que les causé a mis hijas"

"No he terminado de perdonarme los dolores que les causé a mis hijas (Antonella y Agostina). Si pudiera darle al tiempo atrás, no lo hubiese elegido. Pero no era dueña de elegirlo. Hoy sí, hoy soy absolutamente responsable", dijo emocionada.

"Los dolores afectivos que les causé no me los perdoné en su totalidad. Por eso sigo para adelante, tratando de hacerme sentir con mis grupos, con mi vida personal y en mi búsqueda, sabiendo que, por suerte, las dos son híper sanas", agregó con dolor.

Por estos días lleva dos años de asistir a diario a las reuniones que la trajeron nuevamente del lado de la luz, y en ese recorrido se amigó consigo misma. Y pudo disculparse con sus hijas: "Hemos llorado abrazadas hasta el cansancio. Cuando otro hace sufrir a un hijo, sale la leona. Pero si es una la que la hizo sufrir, la leona se corta, la leona no sabe qué hacer..."

Después de la noche en la que ella lo contó, en las redes sociales fueron muchas las críticas que recibió pero la propia Claribel dice que para ella fue soltar. "La gente pone ‘papelonera’ y el verdadero papelón es el que hacés cuando estás borracho y ebrio: te volvés insoportable en una fiesta, en una reunión de amigos, que decís cosas desubicadas, que hablás encima de los otros. Ese es el verdadero papelón, el dolor que le causás a los otros. El confesarlo realmente es el paso para decir que hay cosas que se están solucionando, a través de un médico, y que tengo mis grupos que me acompañan todo el tiempo, y que tengo una madrina", contó. Hoy sigue luchando, pero es una batalla que está ganando.

