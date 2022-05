Claudia Villafañe llevaría a juicio a Denise Dumas

La ganadora de Masterchef Celebrity 2021, desmintió terminantemente a la conductora de Flor de Equipo, y negó tener mala relación con su hija menor.

Consultada por Damián Rojo, periodista de Clarín, la ex del Diego aseguró: "Yo no le mandé nada a nadie, le pedí a Denise que desmintiera eso. Sino le mando carta documento".

¿Qué dijo Denise Dumas?

En medio del programa que conduce por Telefe, mientras los diferentes móviles periodísticos estaban en el Registro Civil de Lomas de Zamora tratando de tener la exclusiva del casamiento entre Gianinna Maradona y el exfutbolista Daniel Osvaldo, fue entonces cuando Denise Dumas interrumpió de golpe para decir: "Párenme todo un segundo chicos porque hablamos con Claudia Villafañe. Tengo un mensaje de Claudia que en realidad es bastante polémico. En serio, porque le preguntamos y Claudia muy amablemente contestó y dijo algo que la verdad a mí me sorprende un montón”.

Fue entonces cuando dio la polémica información: "'No me hablo con Gianinna, no tengo idea si se casa o no con Osvaldo', esta fue la respuesta de Claudia Villafañe. Que no se habla con su hija y que no sabe si se está casando”.