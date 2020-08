Coco Sily rompió el silencio tras ser dado de alta por coronavirus

El humorista calificó de "estúpidos" a quienes lo criticaron por el lugar que eligió para internarse y contó su experiencia con el Covid-19.

"A las 2 de la tarde me sentí mal en la radio, me dolía mucho la panza y me fui a Los Arcos. Me hicieron una tomografía computada abdominal, pero ahora por rutina la extienden un poco. Me diagnosticaron diverticulitis pero ahí mismo salió el posible caso de coronavirus. Me hicieron el hisopado, dio positivo y me internaron", relató Coco Sily en su primera nota tras ser dado de alta por Covid-19.