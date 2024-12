Cómo fue la entrevista de Susana Giménez a Susana Giménez

Embed

El responsable de la realización técnica de este hito televisivo fue Juan Manuel Funes Szelagowski, director creativo fundador de Furor Studio “Siempre hablamos con Noe Antonelli, mi pareja y CEO de nuestro estudio, de ideas locas y en una de esas tantas hablamos con Luli Varela, la productora ejecutiva de Susana, para hacer algo con Inteligencia Artificial” por ese motivo aclaró “En agosto comenzaron las charlas con la producción, al mes siguiente tuvimos la aprobación y ahí se dio la oportunidad. Se cumplieron 50 años de La Mary y así nació un poco todo. Lo que se vio es un proceso muy largo que estuvimos haciendo”.

Funes Szelagowski explicó los desafíos a los que se tuvieron que enfrentar para el desarrollo de esta idea “El proceso fue un desafío grande. El primero fue que era en un formato de entrevista, que tiene una dinámica de espontaneidad y en el que tenés que darle libertad para que el contenido surja y esto va en contra de esta tecnología”. Por eso, comenzaron un casting para encontrar una actriz que tuviese la contextura física de la Susana Giménez en 1974, que pudiera imitar su gestualidad y, fundamentalmente, que no tuviera problemas de enfrentarse en un mano a mano con la diva de los teléfonos.

image.png

Con respecto a la opinión de la gran protagonista aclaró “Susana se animó a jugar. Le fuimos mostrando en el casting a la actriz que la iba a interpretar, pero procesada con la IA y veía a ella. Entendió perfecto todo. Se cargó al hombro el momento de la entrevista porque fue ella la que dio las pautas de lo que quería hablar y cuanto quería explayarse”.

image.png

“El trabajo con Susana fue increíble porque una de las cosas que me pasó cuando se grabó esto fue que las preguntas que hacía La Mary la hicieron sentir cómoda y se animó a meterse en cosas personales como el tema de la mamá, su relación con Carlos Monzón. El día de la filmación todos los que estuvimos ahí sentimos que estuvo La Mary sentada en el escritorio y todo fue gracias a Susana” contó el responsable de Furor Studio y se animó a confesar una intimidad de la grabación “Queríamos respetar la espontaneidad y la frescura de Susana, el único guion que había eran las preguntas y ella respondió lo que quiso dándole el tinte emocional que tuvo la entrevista”.

Con respecto al proceso de reproducción y de postproducción, Juan Manuel Funes Szelagowski dio más detalles “El proceso exclusivamente tecnológico fue agarrar mucho material audiovisual de Susana, sobre todo de La Mary. Agarramos la película remasterizada, entrevistas que estuvieran en buena calidad, se analizó todo ese material y se entrenó un modelo de Inteligencia Artificial” y agregó cómo fue la recreación de la voz de La Su en 1974 “Lo mismo se hizo con la voz, escuchamos un montón de entrevistas para replicar la voz característica de Susana en esa época. No sé cuantos minutos de entrevista de esa época vimos y con eso se sintetizó una voz en modelo con IA”.

image.png

Con respecto a la trascendencia histórica de este proyecto, Funes Szelagowski destacó los méritos que la entrevista que se vio ayer en Telefe “No se hizo nunca, no hay precedente de esta locura que hicimos. Cuando buscas referencias siempre es deep fake y fue para hacer un plano fijo con un actor escena, donde podés tener cincuenta tomas y le pedís al actor que no se mueva mucho, que no salga de una estructura”.

“Estoy muy contento, muy orgulloso porque esto no hubiese sido posible si no hubiera un canal como Telefe de animarse a hacer esto. Por el otro lado, muy contento de que se haga acá en Argentina, durante el prime time, con una diva como Susana y que empecemos a mostrar que no hay que ir a Estados Unidos para ver algo innovador” reconoció con orgullo el responsable de este hito para la TV argentina.