Esta picante mensaje tuvo el ‘like’ de la mamá de Tini, quien al darse cuenta de que había quedado en evidencia salió a pedir perdón rápidamente. "Disculpá, no es lo que pienso. Vi el video de Tini bailando y no leí lo que decía. No pienso eso de Lali ni de nadie. Mi intención no es ofender", publicó.

Embed Lali dice que no dará shows en buenos Aires por la situación del país, decí la verdad no llenas ni un bar cara dura, atrevida, ladrona



stan Tini que si tiene talento y humildad☕pic.twitter.com/Zr3I2isnx5 — (@fancyxstoessel) November 18, 2019

ADEMÁS:

Rating: las tiras turcas le siguen salvando la grilla a Telefe

Así fue el lapidario informe de la TV brasilera sobre Juan Darthés

Lejos de responderle directamente a Mariana Stoessel y echar más leña al fuego, Lali prefirió marcar una diferencia con respecto a la actitud que toman sus papás frente a su fama.

Embed Reafirmación:Que bendición los PADRES que me han tocado...❤️ — Lali (@lalioficial) November 18, 2019

"Reafirmación: qué bendición los padres que me han tocado", escribió la cantante en Twitter. Con esa frase, Lali evitó ser agresiva contra la ex modelo y mamá de su colega, dando a la vez una respuesta diplomática pero picante por lo que deja entrever.