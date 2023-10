El tema será lanzado como single acompañado por "Love Me Do", el primer corte con el que el legendario grupo de Liverpool se dio a conocer en 1962, a modo de gran parábola entre su debut y la composición final que cierra el círculo.

Además será incluida en la nueva versión de los dos discos compilatorios conocidos popularmente como "El Disco Rojo" y "El Disco Azul", una colección de grandes éxitos que abarca los períodos 1962-1966 y 1966-1970, respectivamente, los cuales fueron remezclados en sistema estéreo y Dolby Atmos, y serán lanzados el 10 de noviembre, en distintos box sets.

"Now and Then" cuenta con una portada especial creada por el artista Ed Ruscha y su publicación será acompañada por un documental de 12 minutos, escrito y dirigido por Oliver Murray, que narra la historia detrás de esta canción inédita, y del que hoy se dio a conocer un adelanto.

El origen del tema se remonta a los últimos años de los `70, cuando John Lennon grabó en una cinta casera, acompañado solo por su guitarra acústica, este corte y otras dos piezas nuevas: "Real Love" y "Free As a Bird".

Cuando en 1994 los tres beatles sobrevivientes Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr trabajaban en la serie "Anthology", Yoko Ono les facilitó esta grabación para su inclusión.

Bajo la producción del líder de Electric Light Orchestra, Jeff Lynn, los músicos pudieron en esa ocasión añadir una instrumentación e incluso nuevas voces a los tres temas, pero solo lograron editar "Real Love" y "Free As a Bird".

Ocurrió que la cinta de origen en "Now and Then" presentaba muchas fallas de sonido que los dispositivos técnicos de la época no lograron sortear, por lo que fue descartada.

Pero cuando en 2019 el director Peter Jackson comenzó a trabajar en las cintas descartadas del documental "Let It Be" para lo que terminó siendo su nueva lectura, el aclamado "Get Back", se pudo reflotar la idea de volver sobre "Now and Then", a partir de los nuevos instrumentos tecnológicos utilizados para "limpiar" esas cintas.

Como gran frutilla del postre, la canción contó con la producción de Giles Martin, hijo de George Martin, el gran arquitecto del sonido beatle.

Así es como finalmente podrá escucharse lo que Paul y Ringo, los ahora dos beatles sobrevivientes, afirman será la última canción en la que están presentes "los fabulosos cuatro".