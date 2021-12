Conmoción en el mundo del espectáculo: murió la actriz Liliana Cuomo

"Despedimos a la actriz Liliana Cuomo. Su amplia trayectoria artística incluye destacados trabajos en cine, teatro y televisión. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran tristeza", comunicó la Asociación Argentina de Actores. Además, Juan José Campanella, Ricardo Darín y Eleonora Wexler usaron sus redes sociales para despedirla.

"Falleció Liliana Cuomo, una gran actriz, gran amiga y mejor persona. La vieron en 'El Secreto de Sus Ojos', 'El Hombre de tu vida' y 'Entre Caníbales'. Había perdido a su hijo con el covid y a veces el cuerpo dice basta. Liliana querida, voy a extrañar mucho tu risa", escribió el director de cine.

Por su parte, Darín escribió: "Tristeza total. Además de buena actriz ¡gran mujer! Abrazos a los que la quieren". En tanto, Wexler dedicó: "Lo lamento tanto... Liliana era luminosa por sobre todas las cosas, siempre tenía una sonrisa, iba con ganas a trabajar. Después, ella me siguió en el teatro, en todo lo que hacía, siempre me dejaba mensajitos. Me da mucha tristeza porque siempre tenía buena energía, era una hermosa compañera. Estaba tan contenta y agradecida de trabajar... Realmente lo lamento mucho".

Cuomo, de amplia trayectoria, trabajó tanto en televisión como en teatro y cine. En la pantalla chica participó en Pequeña Victoria, Amar después de amar, Soy Luna, Guapas, Las estrellas, Entre caníbales, Señores papis, Sos mi hombre, Farsantes, Ciega a citas, Cuando me sonreís, El hombre de tu vida, El puntero, Para vestir santos, Niní y Son de fierro, entre otros.

En teatro, formó parte de obras como La ropa, La terrible sinceridad, El enfermo imaginario, Peer Gynt, El conventillo de la Paloma, La segunda mirada, Camino a Damasco, Casa de muñecas y Un tranvía llamado deseo.

Y en cine, trabajó en los films El secreto de sus ojos, Un cuento chino, Sotto voce, Sólo gente, El derrotado, Valentino, Papeles en el viento, Trapo viejo, El visitante, El niño pez y Evita de Alan Parker, entre otros. También, participó en el documental Balnearios y en el videoclip Días de desempleo de Attaque 77.