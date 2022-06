El actor de Hollywood, Tyler Sanders, que trabajó en 9-1-1-Lone Star, Fear The Walking Dead y The Rookie, murió a los 18 años por casusas que se desconocen.

Tyler Sanders, el joven actor que trabajó en 9-1-1-Lone Star, Fear The Walking Dead y The Rookie, murió a la edad de 18 y conmocionó a todo Hollywood. "Se desconoce la causa de la muerte y actualmente se está investigando. No podemos comentar más allá de esto", precisó el agente de talentos Pedro Tapia.