Connie Ansaldi contra Ana Rosenfeld por Luciana Salazar

"Desquiciada fuiste SIEMPRE. Pero antes era un gato simpático que no le hacía mal a nadie, ¡Y yo amo a Los Gatos! Cuando te metiste como operadora me empezaste a caer COMO EL OGT", expresó Connie en uno de los tuits que terminó ofendiendo a Luli y que derivó en su estallido en las redes.

Connie y Rosenfeld se cruzaron mal y hasta Cinthia Fernández se subió a las burlas y ataques

A raíz de eso, Rosenfeld confirmó que su clienta le iniciará acciones legales. "Para que vos le digas desquiciada, tenés que tener técnicamente vos una constancia que avale que esta mujer no está en su sano juicio, cosa que verdaderamente, ya el hecho de vos decirlo sin tener un certificado médico o haber tenido los antecedentes…"

Picante, Connie disparó: “¿Vos podés iniciarme acciones judiciales? ¡No tenés matrícula!”. El filoso comentario provocó las espontáneas risas de las angelitas, al tiempo que Rosenfeld respondió desde Estados Unidos vía Skype: “Sí, puedo. No necesariamente tengo que firmar. Mi estudio es muy grande. No tengo que firmar yo para que la demanda tenga que tener el brillo que debe tener”.

"Luciana ya hace varios meses viene juntando información de mucha gente que viene atacándola, desde decirle extorsionadora hasta decirle desquiciada, gato y todas las cosas que a cualquier mujer la humillarían. El hecho de que vos lo pienses no te autoriza a decirlo públicamente en una red social, en una red cloacal", disparó Rosenfeld.

Tras la queja de Rosenfeld, Connie levantó el guante: “Disculpame, Ana es muy gracioso que como está el mundo y las cosas que están pasando estés perdiendo el tiempo en semejante pavada. Si Luciana me va a hacer juicio a mí por decirle desquiciada, le tiene que hacer juicio a todos porque todos decimos lo mismo”.

Minutos después la discusión bajó de tono cuando ambas dejaron en claro que entre ellas no había animosidad personal. Sin embargo, Ansaldi no pudo con su genio y cuestionó a Rosenfeld: “Realmente no puedo entender cómo te prestás a semejante pelotudez… Estás perdiendo el tiempo con esta tipa que realmente lo único que hace e hizo desde que empezó en los medios es generar quilombo. Ana, dejate de joder. Hacé cosas productivas”.