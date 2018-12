Cristian Castro confesó que toma leche de la mamadera antes de ir dormir

Las versiones, habían comenzado a circular hace algún tiempo atrás luego de que su ex exposa, Gabriela Bo, contara públicamente en un programa de TV que el músico acostumbraba dormir por las noches abrazado a un biberón. ¿El motivo? El autor de Azulaparentemente bebía leche tibia antes de dormir.

Consultado sobre el tema esta semana durante una entrevista, el músico no se inmutó y admitió que lo dicho por su ex pareja era verdad: "me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y tenemos miedo que nos digan algo", dijo.

Lejos de sentirse avergonzado, el hijo de Verónica Castro profundizó sobre su peculiar gusto: "A mí no me importa, me da por hacer cositas así… No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir ¡Que rico!".

Tras la confesión, la entrevista continuó con normalidad, dando por zanjados los rumores. Y vos, ¿qué opinás de su peculiar costumbre? ¿Te sorprende?

