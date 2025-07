La lista de reclamos de Wanda Nara a Mauro Icardi: "Que apure el divorcio"

"Yo hice el duelo estando a su lado. Lo hablamos muchas veces y él siempre sintió que iba a poder recuperar a la familia o recuperarme. No me arrepiento... La familia que teníamos merecía una y mil oportunidades más, pero no se dio. Siempre digo que prefiero que me dejen a ser yo la que deje", se sinceró Wanda, en primera persona.

"Porque en algún punto sentís que sos la responsable de que todo se vaya por la borda... Yo presenté el divorcio en Argentina y Mauro lo rechazó y lo presentó en Italia. Allá el trámite lleva muchos meses o años", contó Nara, en una entrevista para Revista Hola, mientras disfruta de las vacaciones con sus 5 hijos, en la Patagonia Argentina.

Pero, ya por redes sociales, la futura conductora de la nueva edición de Masterchef Celebrity apuntó contra su ex marido y padre de Frances e Isabella y hacia la nueva pareja del deportista, la China Suárez. Wanda le dedicó duras definiciones a la actriz a través de x: "Pierde la dignidad dejando a sus hijos para usar mis cosas, ropa y objetos en Turquía. Tengo pruebas de todo, hasta cosas que nunca pude subir aún".

PUNTO POR PUNTO

"Que Mauro pague alimentos 10 meses, que se borre mis tatuajes, que ya cumplió el período que me dijo, que apure el divorcio y deje de frenarlo, que deje de gastar dinero en su venganza que ya lo vimos todos...", lanzó Wanda, sin vueltas, apuntando directo a las obligaciones que tiene Icardi para con ella y con las 2 nenas en común.

"Está re feliz, se hace el ‘papá’ de nenes nuevos. Que se concentre en su carrera que me tiene que pagar mucho dinero. En ese orden por favor", dijo Nara, sobre el reclamo generalizado de cuestiones económicas y legales que tiene para con su ex marido. Cuentas claras...