Cristian Castro presentó a su nueva novia cordobesa

El cantante estaba buscando hospedaje, descubrió a Mariela, se enamoró y alquiló una casa. Ayer por la noche se mostraron juntos por primera vez durante una salida nocturna al teatro para ver el espectáculo "Los Mosqueteros del Rey".

"Vine a encontrarme con mi novia, que es una chica de Carlos Paz, es muy linda. Me alquiló la casa y dije '¿con la casa vendrá la chica?'. Sinceramente, la alquilé por la chica. Es muy trabajadora y estoy muy contento de tener un noviazgo lindo. Ya tenemos que sentar cabeza, me regañó la madre y me pidió que la blanquee. Les prometo que con esta me voy a quedar", le dijo el artista a Intrusos (América TV).

"Por suerte pude conocerla, es muy seria, la veo trabajar todos los días y levantarse muy temprano", contó Cristian, muy sonriente y de la mano de la bella morocha, que tiene un gran parecido a novias anteriores que tuvo en el pasado el mexicano. Cristian Castro había anunciado que se quedaba a vivir en la Argentina, durante su último show en el Movistar Arena.

Quién es Mariela Sánchez, la pareja de Cristian Castro

Mariela Sánchez es una empresaria de Villa Carlos Paz, que tiene su propia inmobiliaria que lleva su nombre hace ya muchos años. Sus principales clientes son famosos que eligen la villa serrana para vacaciones o bien para trabajar en la temporada.

La mujer de 42 años tiene un hijo con el exfutbolista de Talleres, Pablo Cuba, a quien apodan Toto. Estuvieron juntos hasta que el exdelantero cordobés firmó con The Strongest de Bolivia.