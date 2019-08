La historia tan trágica como conocida: el sábado 19 de enero de 1980, el actor tomó un arma que le había regalado el médico Alfredo Cahe y comenzó a manipular la misma para mostrarle a Cristina, que sin balar no iba a funcionar.

Todo se dio en medio de una discusión entre los actores en el auto por la posesión del arma, en la que ella trataba de convencerlo, después de descubrir el arma en la guantera, de que la descarte antes de que ocurra una tragedia. “Él abrió el arma y la descargó. Me dijo ´¿Ves? Ya no sirve para nada. Y nunca oí el disparo porque había unos truenos bárbaros. Recién me di cuenta cuando vi una gotita de sangre en su pantalón y me di cuenta”, relató.

Ella salió corriendo del auto pidiendo ayuda hasta que localizó a un lugareño que la ayudó a llevarlo a una clínica, donde los médicos se dieron cuenta de que no había nada que hacer. “A los 10 o 15 minutos de haber llegado a la clínica, salió el médico y me mostró un papel en blanco y me dijo ´así está el cerebro de su marido´”, contó sobre el atroz episodios.

“Yo me tiré a morir por lo que ví, por lo que pasé”, relató Del Valle, y agregó que recién cuando sus hijos le pidieron que no se muera ella también pudo reaccionar y optó por un papel que Hugo Moser se rehusaba a ofrecerle. “Era un papel que había rechazado Elsa Daniel, en el que una mujer perseguía a su marido con un arma, y le dije Yo soy actriz y lo así que venga, damelo. Yo salí adelante porque tenía todo a favor: dos hijos, una familia maravillosa y muy buen humor”, concluyó.