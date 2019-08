"Para mí es un demonio. A mí me alejó de mi familia", señaló en el programa de Andy Kusnetzoff que se emite por Telefé. Y agregó: "Perdí momentos de mi hija por la cocaína".

La actriz en tono didáctico dijo que drogas había muchísimas, no sólo las ilegales. Y que había que separar las drogas blandas de las duras. "El ibuprofeno también es una droga", dijo tratando de desmitificar un tema que no suele hablarse con franqueza y claridad. Y también mencionó que otras dos drogas, ambas legales, son las más adictivas, el cigarrillo y el alcohol.

En otro plano, comentó su relación con la marihuana. Sofía, que hace años dejó por completo la cocaína ("no se puede querer dejar y decir 'bueno, pero el sábado me doy un pase, no es imposible') dijo: "Soy una persona muy ansiosa y cuando era chica tenía ataques de pánico. Me querían medicar. Pero fue la marihuana la que me ayudó".

