Pero la alegría no se debía solo a su vuelta fugaz a casa, el cineasta también percibió en persona cuánto le gustó a los espectadores el reencuentro entre Pennywise y los perdedores. “Hasta ahora todas las exhibiciones de prueba habían sido para público norteamericano. Es sorprendente cómo ellos reaccionan de una forma totalmente diferente a lo que nosotros lloramos o reímos. Es una cuestión cultural.”, reveló la productora, y hermana del cineasta, Bárbara Muschietti.

it capítulo 2 último spot

A lo largo de la charla, el director argentino reveló cómo logró que las estrellas adultas resulten convincentes como la versión madura de los chicos que conocemos en el hit de 2017. “No puse un porcentaje de mimesis. Sí propicié a que realicen gestos y cosas de los niños, los alenté a que los observaran y tomaran lo que quisieran de ellos”, afirmó. Incluso, en declaraciones a Popular, señaló que el parecido físico siempre le pareció clave. “Si no se parece, no me lo creo”, resumió.

Pese a que tenía los miedos normales cuando se trabaja con grandes egos como los de Jessica Chastain, James McAvoy, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone y Bill Hade, la química estuvo presente desde el primer minuto. “La escena que más me gustó rodar fue la del restaurante chino, me mostró que el grupo funcionaba. El cast conectaba y no había personajes débiles. Me divertí mucho por lo que estaba pasando. Hubo mucha improvisación”, confesó.

En este sentido, la productora contó cuánta “muñeca” necesitó para poder afrontar un rodaje con un reparto compuesto por celebridades con la agenda cargadísima y lesiones inevitables por filmar momentos de acción. “El mayor inconveniente siempre fue el calendario”, reconoció.

Por el momento, los periodistas tienen prohibido revelar las sorpresas que tiene el metraje –y créannos que las mismas no solo serán para el deleite de los cinéfilos o los amantes del terror-. Lo que podemos asegurar es que Muschietti contó con un presupuesto superior a la primera entrega y lo aprovechó. Pero lo más destacado vuelve a ser su capacidad para sacar lo mejor del reparto.

