"Cruella": Tráiler de la película de Disney con Emma Stone

De hecho, la película "Cruella" nos traslada a Londres, Inglaterra, durante los años 70 del siglo pasado para contarnos la historia de Estella de Vil, una diseñadora de moda que se obsesiona con la piel de los perros, sobre todo la piel de los dálmatas, lo que la llevará a convertirse en la aterradora y despiadada Cruella de Vil.

Cruella (2021) Disney Tráiler Oficial Español Latino

El elenco del nuevo filme de Disney

Está claro que la ganadora de un Óscar por 'La ciudad de las estrellas (La La Land)', Emma Stone, es una de las grandes figuras de este nuevo proyecto, pero no por ello hay que dejar de mencionar que en su reparto también participan Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham y Mark Strong, mientras que Glenn Close, que ya dio vida a Cruella en la remake en acción real de 1996, ejerce como productora ejecutiva.

La puesta en escena corre a cargo de Craig Gillispie, director de películas como 'Yo, Tonya', 'La hora decisiva' o 'El chico del millón de dólares'. Se podrá comprobar su labor en "Cruella" el próximo 28 de mayo, fecha prevista para el estreno en cines de la película.

Más información sobre el personaje que interpretará Emma Stone

Cruella de Vil es un personaje de ficción y la principal villana en la novela de Dodie Smith, One Hundred and One Dalmatians (1956), y en las adaptaciones cinematográficas y de televisión, 101 dálmatas, y 101 Dalmatians, de Walt Disney Pictures.

Es famosa entre los villanos más malvados de la literatura y del cine por su obsesión por hacer abrigos con pieles de animales. Aunque el personaje básicamente es el mismo a lo largo de las películas, sus caracterizaciones varían pronunciadamente.