Cuál fue el rating de PH Podemos Hablar en la noche de su regreso

Claro, la competencia que tuvo fue casi nula, porque lo más fuerte era la película de El Trece. No se puede tener en cuenta a Polémica en el Bar, que nunca llegó siquiera a los tres puntos de rating.

Pero para PH, Podemos Hablar, la jornada tranquila se acaba porque ahora se viene el mano a mano con otro regreso: el de Mirtha Legrand.

En su vuelta, los números del rating de Podemos Hablar fueron más que buenos y llegó a superar los 12 puntos. Así estuvo cerca de superar su récord

En el arranque del programa Andy midió poco más de siete puntos pero con el correr de los minutos llegó a superar los ocho. El programa, que fue más de lo mismo, sin ninguna sorpresa ni novedades respecto al formato, creció en el rating y llegó cómodamente a los dos dígitos, pasando los 12.

Paula Chaves contó todo sobre su pelea con Zaira Nara

La modelo abordó públicamente el distanciamiento que mantiene con Zaira Nara, arrojando luz sobre un tema que ha generado interés en el público. Andy Kusnetzoff logró que Paula se explayara sobre el asunto, a pesar de su inicial reticencia.

Paula Chaves aclaró en el comienzo de su testimonio: "Lo mío con Zaira (Nara) es un distanciamiento, no una pelea. Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te vas acercando a una persona, y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte". Paula destacó que en su perspectiva, ningún vínculo debe atar a nadie y que buscar el bienestar personal es esencial.

"Seguimos siendo vecinas, vivimos cerca y nos cruzamos, pero es como si te cruzara a vos en el supermercado: nos vamos a saludar pero no nos vamos a quedar hablando de la vida", agregó.

paula chavez.mp4

La conversación se profundizó aún más cuando Andy siguió preguntando, y Paula finalmente admitió: "No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos. No tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau".

Sobre la posibilidad de un acercamiento en el futuro, Paula señaló: "No puedo hacer futurología, pero siento que hay que naturalizarlo. Es la vida, nos vamos alejando y acercando de amigos y amigas".

Abel Pintos se quebró tras una emotiva sorpresa

El momento más emotivo de la noche lo protagonizó el reconocido cantante Abel Pintos, quien actualmente se desempeña como jurado en Got Talent Argentina y no oculta su emoción ante los talentosos participantes del certamen.

En una sección nueva del programa, que fue anunciada por Andy como una sorpresa, se introdujo un segmento llamado "No podemos hablar", inspirado en una performance previamente realizada en el Malba. En este conmovedor segmento, los invitados se enfrentaron a una singular consigna: sentarse frente a Abel Pintos sin pronunciar palabra alguna, simplemente mirándose a los ojos.

Abel Pintos compartió sus pensamientos sobre esta experiencia única al expresar: "Cada vez que pasó alguien me fui metiendo más en la idea del paso del tiempo. Lo primero que advertí es que tuve que llegar a un programa de televisión para pasar tiempo mirando a los ojos a alguien sin decir nada. Y cuando se me instaló esa idea empezó a crecer a medida que fueron pasando las personas".

abel pintos.mp4

El momento culminante se produjo cuando Jorge, quien ha sido un compañero de vida y manager de Abel Pintos durante casi tres décadas, se sentó frente a él. La emoción fue abrumadora, y el cantautor reflexionó sobre cómo el tiempo ha transformado sus vidas de maneras profundas.

Con lágrimas en los ojos, Abel Pintos compartió sus reflexiones sobre los desencuentros en la vida y cómo estos no necesariamente están relacionados con la falta de amor. Además, destacó la importancia de mirarse a los ojos como un acto poderoso y raro en la sociedad actual.