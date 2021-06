Dady Brieva fue internado por una hemorragia intestinal

"Tuvo un sangrado. Se internó por precaución y para hacerse estudios. Dieron bien. Sigue en tratamiento ambulatorio", informaron en un mensaje.

Más temprano, se había informado que el también conductor de radio en El Destape había sido ingresado al Sanatorio Anchorena.

Ahora los médicos van a evaluar el cuadro para decidir los pasos a seguir. No descartan la posibilidad de una intervención quirúrgica aunque ahora lo que están tratando es esa hemorragia.

"Está cruzando un momento complicado, no grave, pero está a la espera del resultado del algunos estudios", reveló Rodrigo Lussich en "Intrusos" y explicó que es probable que el humorista deba pasar por el quirófano para resolver sus problemas de salud.

Por su parte, el cronista Rafa Juli, del mismo programa de América TV, sumó: “Mucha información no nos quieren dar, y es obvio, es un sanatorio. Ingresó para hacerse unos estudios por un sangrado y quedó internado".

brieva (1).jpg Coronavirus: Dady Brieva y Claudia Villafañe se suman a la lista de contagiados.

SUPERÓ EL CORONAVIRUS

A mediados de abril, el integrante de Midachi y su mujer, la coreógrafa y bailarina Mariela Anchipi dieron positivo en coronavirus.

“Es un poco angustiante esta situación pero agradezco que no nos agarró muy fuerte, como en otros casos. Estoy bien”, manifestó el actor, que es padre de Bruno y Franco, de su primer matrimonio, y Felipe y Rosario, del segundo.

Y agregó: "Tengo algunas angustias, No quiero caer o tener una neumonía bilateral. Son palabras que las escuchamos pero no sabemos mucho de que se trata lo cual es un doble quilombo. Uno no tiene el rigor científico de un médico o un infectólogo para saber del tema. Estoy en mi casa, contenido con mi médico. Se vive mucho estrés, hay que bajar un poco la ansiedad. Por ahora no tengo síntomas importantes”.