Grave denuncia contra Marcelo "Teto" Medina: "Violencia y abuso"

Según el relato que se dio a conocer en las últimas horas, la mujer "habría mantenido una relación" con el conductor televisivo y ahora presentó cargos en su contra por "violencia de género". Según contó esta mujer en sede judicial, ella fue pareja del Teto por cinco años aunque dijo que desde marzo que ya no tienen nada que ver. En la denuncia la mujer detalla el paso a paso del día en el que ella decidió hacer la denuncia.

"Habían arreglado que ella lo pasara a buscar en su vehículo por la radio Zónica. Una vez dentro del rodado, logró observar que a Medina se lo notaba muy agresivo, desarreglado, y con la ropa sucia, notando que también le faltaba un diente", dice el documento judicial.

De acuerdo al escrito, además, la pareja del conductor le preguntó por qué se encontraba "en esas pésimas condiciones" y él le contestó "de muy mala manera". Luego, ella lo esperó en el domicilio de él, donde fueron para que "se higienizara". Tras 30 minutos, Medina regresó. "Estaba con una bolsa de plástico. En el transcurso del viaje, intercambió mensajes con alguien" pero su ex novia no logró ver quién era. Según cuenta la mujer el Teto la amenazó con las armas y ella tuvo que acompañarlo a un lugar donde él intercambio las armas por droga.

A partir de esa denuncia, el Teto Medina habló con el portal Primiciasya y negó no solo la acusación, sino que además dijo que se viene una contradenuncia. "Es una locura, es todo mentira. Pero yo no mediatizo nada, voy a la Justicia directo, no voy a ningún programa. Obviamente le voy a meter un juicio civil y penal, esto no queda así a menos que se retracte. Ya hablé con el hijo de ella para que se retracte. El hijo es muy buena gente, ella es muy buen gente, no entiendo qué pasó", dijo.

El Teto además negó que consuma drogas y aseguró que lo que hay detrás de todo esto es un despecho por parte de quien fue su ex pareja. "Me mato antes de hacer eso. Es despecho. Es la segunda vez que me pasa", dijo. El Teto recuerda lo que le pasó en 2012 cuando fue denunciado por la modelo Noelia Iglesias quien en ese momento aseguró que la había obligado a consumir cocaína.

"Lo denuncié por proporcionarme cocaína. Él me presionaba psicológicamente con cortar la relación y mostrar fotos mías. Yo tenía terror", dijo en su momento y agregó: "Yo me negaba pero quería que consuma cocaína porque lo excitaba sexualmente".

El Teto en su momento también habló de una campaña de desprestigio y dijo: "He designado al prestigioso penalista Dr Adrián Tenca. Muy pronto novedades de toda esta gran mentira. Gracias a todos". Con el correr del tiempo no hubo novedades acerca de esa denuncia que el Teto le hizo a la mujer. Hoy una nueva denuncia contra el Teto que ya aseguró que tal como pasó en 2012, irá a la Justicia.

Habrá que ver si esta vez llega a una sentencia que termine por confirmar o no la denuncia y los dichos de su ex pareja que son realmente graves.