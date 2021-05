Dalma Maradona compartió el altar que tiene en honor a Diego

f768x1-16350_16477_229.png

Poco antes, Dalma había mostrado en su cuenta de Instagram una foto de un impactante altar en honor a la memoria de su padre que decidió tener en su casa. "Les quiero contar de este proyecto, ella es Vero y hace estos altares. Este me lo acercó a la radio. Estos altares aparecen en diferentes barrios, plazas y potreros", contó la actriz y columnista de radio.

"Quiero agradecerte de todo corazón porque el día que me lo regalaste no pude hablarte porque no podía parar de llorar. Aprovecho para agradecerte el amor, el cariño, el respeto y la carta hermosa que me regalaste. Es un proyecto de amor", le dedicó Dalma a la mujer.

Por último, Dalma compartió una foto de la cara de su papá y concluyó: "La sonrisa más linda. Te voy a extrañar todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar".