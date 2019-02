Pese a las diferencias inevitables que existen entre cualquier ficción y la realidad, Dalma Maradona apuntó a Laura Esquivel y Julieta Cardinaldi quienes no se interesaron en hablar con su madre antes de interpretarla.

"¿Sabrán las actrices que filman la serie de mi papá que nunca nadie se juntó con mi mamá y que hace unos días nadie del proyecto se presentó a la mediación que ella pidió?", escribió en su cuenta de Twitter.

Luego, intentando aclarar su posición, agregó: "No hago responsables a las actrices de nada ¡porque es trabajo! ¡Pero digamos las cosas como son! Manejémonos con la verdad ¡y que cada uno se haga cargo de lo suyo! 'Que yo no sabía, que me dijeron otra cosa'".

Después, en un intenso ida y vuelta con sus seguidores, la hija del 10 se puso firme y analizó cómo hubiese actuado ella como profesional: "Para interpretar a una persona que está viva, ¿Cómo no te vas a juntar ella? ¿Cómo te vas a perder esa parte?".

Curiosamente, apenas se revelaron algunos datos que no fueron de su agrado, Claudia Villafañe señaló que no le quedaría otra opción que aceptar una oferta para realizar una serie que presente su punto de vista. Si eso llegase a ocurrir, ya lo dejó claro: "Dalma me va a interpretar".

