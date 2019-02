Y siguió: “Hubo pequeñas cosas pero no tan graves como se decían. Fueron muchos años y muchas cosas. Al principio le mandaba mensajes sexuales a Diego. Ahora entiendo todo, le agarré la mano”, señaló la ex jugadora de River.

Desde un móvil con Incorrectas Rocío Oliva hizo memoria sobre los comienzos de su noviazgo de 6 años con Diego Maradona. Ya separada del exfutbolista, la joven recordó cómo fue la primera vez que su ex le dijo que la amaba y volvió a disparar contra Verónica Ojeda. “Me acuerdo patente. Yo me estaba duchando, él se estaba por ir a ver a Benja, su nieto. Entra y me dice ‘te quiero decir una cosa’. Abre la cortina y me dice ‘¿sabés hace cuánto tiempo no digo ‘te amo’? Porque a vos te amo. Desde Claudia que no siento decir ‘te amo’”, rememoró. “Yo no entendía lo que me quiso decir, pero hoy lo entiendo”, lanzó, apuntando a la relación que Diego había tenido con Verónica.

“Cuando me volvió a decir ‘te amo’ yo le dije que no podía decírselo porque la primera vez que lo vi fue en Mar del Plata y la segunda fue esa vez en España. Lo estaba conociendo y me gustaba, era alguien diferente para mí. Yo le dije que quería estar segura en el momento en el que se lo dijera”, siguió, y repitió las palabras que el Diez le habría dicho. “Acordate que yo voy a hacer que te enamores de mí y que me digas ‘te amo”, replicó Rocío. “Después estuvimos 6 años y se lo decía todo el tiempo, pero la seguridad de él era terrible”.

“Un día, que no me olvido más, Diego me dijo ‘yo tengo tres opciones. Una es lo que quieren mis padres, que es estar con la chica que estoy’. Él estaba con Verónica, pero yo no la conocía, no la conocía nadie. Otro camino era lo que querían las hijas y otro era lo que él quería. Me decía ‘yo quiero estar con vos, mi felicidad sería estar con vos’”.

Diego ayer también estuvo en boca de su hija Gianinna, pero no precisamente en buenos términos. Es que si hijo Benjamin cumplió años, y su famoso abuelo lo saludó... por Instagram y un día tarde. “Muy feliz cumple a mi nieto, Benja. Te ama, el Babu”, posteó Diego con una foto del hijo de Agüero. Y Gianinna replicó: “¡Qué ridículo es saludar a tu nieto por Instagram y un día tarde!”. En otro mensaje aseguró: “Bueno. Es lo que hay”