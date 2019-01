"Dalma no quería a la Tota, su única abuela era la mamá de Claudia"

Las palabras de Diego para con Dalma sin dudas fueron lo más fuerte de la nota. El Diez aseguró que la ama, que tiene un cariño especial, pero hay algo que no le perdona. "Yo con Dalma tengo un amor increíble porque fue la primera, pero ella nunca habló con mi mamá. La única abuela que tenía era la madre de Claudia y tengo un puñal clavado en el corazón. La Tota me preguntaba y yo le decía: "no porque está trabajando en un lado, está en el otro". Ella elegía a la mamá de Claudia por sobre la Tota y eso no se lo perdono. ¿Cómo no se va a hacer tiempo de ver a su abuela? Estamos todos locos", se preguntó.

Mientras Maradona contaba esto, en Twitter Dalma contaba que fue ella quien lo llamó para contarle que había fallecido la Tota y que ella estaba a su lado mientras él estaba en Dubai. "Dalma no me avisó que murió mi madre, me avisó un profesor. Es mentira lo que dice ella. Ella no visitaba a su abuela y para cubrirse, a veces venía los fines de año", disparó. Con respecto a Gianinna, quien el otro día se despidió de él por Twitter, el Diez aseguró: "Ella eligió estar con la madre".

Diego confesó que no vino al casamiento de su hija porque "se jugaba el partido de su vida", en referencia al partido con Fujairah por el ascenso, y que ella nunca quiso cambiar la fecha. "Le dije que cambiara la fecha, que me tomaba el primer avión que salía, pero ella no quiso", aseguró Diego. Y en cuanto a la relación con la madre de ellas, su ex mujer, el Diez volvió a contar que fue engañado cuando nadie le confirmaba que salía con Jorge Taiana. "A mi me lo decían los amigos de la noche, pero ya está, ese tema murió", dijo.